Karl Sander Kase: valimislubadused olid vaid sõnakõlks! Valitsus loobub õpetajate loodetud alampalga palgatõusust

Haridustöötajate Liidu juht ütleb õigesti, et hoolimatus ning ükskõiksus õpetajate töötasu küsimuses viib Eesti hariduse hävitamiseni. Nii nagu maksupoliitikas on ka haridusvaldkonnas terendamas järjekordne valitsuserakondade valimiseelne vale. Täna tundub juba kahjuks liigagi tavapärane, et enne valimisi antud lubadused ja valimiste järgselt koalitsioonileppesse kirjutatu on pelgalt sõnakõlks, mis ei vääri paberitki, millele need kirja pandi.