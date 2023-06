Siiski, me oleme loorberitele puhkama jäänud. Toomas Hendrik Ilvesel oli õigus, kui ta sõnas: „Mis tõi meid siia, ei vii meid enam edasi.“ Ligi kümne aasta eest öeldud sõnad kajavad praegu paljudes analüüsides, kavades ja aruteludes digivaldkonna ametnike ja asjatundjatega. Neist saab vaid järeldada, et meil on probleem. Eesti digitiiger enam ei hüppa, ta longib.