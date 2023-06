ARVUSTUS | „Seitsmemagajapäev“ ei uinuta, vaid hoiab hoopis meeli elevil

Sel suvel kõlab Arvo Pärdi keskuses eesti heliloojate looming. Teiste seas on kavas Pärt, Tormis, Tamberg, Sumera. Ometi pole tegu tavapärase kontserdiga. Ja loodki pole sagedasti kontserdilavadel ette kantavad teosed. Pigem on nii mõndagi neist lauldud hoopis intiimsemas õhkkonnas hilisel õhtutunnil maimukese voodi kõrval. Seitse Tallinna Linnateatri näitlejat laulavad lavastuses „Seitsmemagajapäev“ hällilaule. Siiski ei õnnestu neil pooleteise tunni jooksul publikut magama uinutada. Pigem vastupidi, tegemist on meeli elevil hoidva ettevõtmisega.