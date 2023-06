RAAMATUBLOGI: Ugrimaine ilukirjanduslik sisevaade vorstivabrikusse ehk poliitikasse

„Sain inspiratsiooni kunagiselt uudistetoimetuse autojuhilt, kes rääkis mulle loo ühest Eesti poliitikust. Lugu olevat teada selle poliitiku kodukülas ja autojuht uskus, et see on tõsi. Tegelikult see poliitik ei olnudki pärit kuskilt külast, vaid oli sündinud ja kasvanud Tallinnas, aga see lugu oleks võinud juhtuda,“ selgitas Vare ERR-i portaalis ja lisas, et nüüd „Õukondlastes“ see siis juhtubki. „Poliitiku tegelaskuju loomisel piilusin natuke ühe Eesti naispoliitiku tegemisi ja olemist, aga muidugi ei ole raamatusse pandud kedagi konkreetset.“