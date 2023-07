FAKTIKONTROLL | Sotsiaalmeedias levib valeinfo laulu- ja tantsupeo korduskasutatavate nõude puhastamise kohta

Kallase postitus on jõudnud ligi 10 000 kasutajani ja seda on jagatud 90 korda.

Mida väidetakse?

„Esmakordselt on kasutusel korduvkasutatavad toidunõud! Natuke matemaatikat! Ca 30 tuhat lauljat ja 10 tuhat tantsijat. 3 söögikorda! See on ca 120 tuhat kaussi, topsi, lusikat, kahvlit, nuga ja kandikut päevas! Lisandub veel kümneid tuhandeid pealtvaatajaid! Kokku ca 1,5-2 miljonit musta nõud,“ juhatab Kallas teema sisse.

Seejärel viitab ta „Reporteri“ saatelõigule: „Lubati, et kõik mustad nõud veetakse rekkaga kuhugi pesulasse ja kõik on väga steriilne! Mingi kõhutõve kartus on ilmselgelt asjatu, sest „partner on usaldusväärne“! Jälle see usk! Tegelikkus näitab, et vähemalt kandikute puhastamine käib kuskil telgi taga ja sama salvrätiga pühitakse lihtsalt kandikud üle! Kuidas supikausse pesti, uudistest ei selgu.“

„Jälle katsetatakse laste peal oma tagurpidi rohepööret,“ lisab Kallas.

Postituse lõpetab ta küsimusega: „Kui 1,5-2 miljonit nõud ka korralikult pestakse, kas tõesti on see keskkonnale puhtam jälg kui ühekordsed korralikult ära sorteerida ja taaskasutada?“

Kuidas on tegelikult?

Esiteks ei vasta tõele Kallase väide, et noortepeol tuleb pesta umbes 1,5 miljonit kuni kaks miljonit musta nõu. Ta eeldab ekslikult, et laulupidu ja tantsupidu toimuvad samal ajal, ning teeb juba lähteandmetes vea, eeldades, et väljakutel toitlustatakse esinejaid kolm korda. Tantsupidu toimub reedel ja laupäeval, laulupidu pühapäeval. Mitte ühelgi päeval ei ole vaja esinejatele 120 000 kaussi.

„Laulupeol saavad esinejad väljakutel süüa ühe korra päevas. Ülejäänud toidukorrad on ööbimispaikades ehk koolimajades, kus, nagu koolisööklates ikka, kasutatakse korduskasutatavaid nõusid,“ ütles laulu- ja tantsupeo teabejuht Sten Weidebaum.