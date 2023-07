Puugihaigustesse nakatunuid on tänavu rohkem kui mullu

Looduses tuleb ettevaatlik olla igal pool, sest haigusi kandvaid puuke leidub üle kogu Eesti. „Puukentsefaliidi viirust kandvate puukide levik on üle Eesti üsna ebaühtlane, kuid koldeid võib olla igal pool,“ selgitasid tervise arengu instituudi nakkushaiguste levikut uurivad teadurid Maria Vikentjeva ja Julia Geller. Kõige suuremad puukentsefaliidi näitajad on nende sõnul Saaremaal ja Hiiumaal ning see kajastub ka haigestumises: kaks neljast puukentsefaliidi juhtumist olid just Saaremaal.