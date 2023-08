ARVUSTUS | Raugematu janunemine elu järele. Tapa raudteejaamas jõuavad lavale kõikvõimalikud tundepinged

Mirko Rajas võtab lavastuses „Hingest ja südamest“ luubi alla suisa 12 A. H. Tammsaare teost ja nende ühe läbiva joone, armastuse. Kõikvõimalikud tundepinged, mis kahe inimese vahel olla saavad, on lavastuses esindatud: vastamata armastus, keelatud armastus, armastuse teke ja kuhtumine, esimene armastus, ihaline armastus ning armastus ennemini idee, mitte inimese vastu. Kuus näitlejat – Taavi Tõnisson, Anti Kobin, Risto Vaidla, Maria Ehrenberg, Doris Tislar ja Laura Nõlvak – mängisid paare pidevalt ümber ning jutustasid pidevalt erisuguseid, ent sama tuumaga lugusid. Kavalehel sõnab lavastaja, et kogutud materjali põhjal saanuks ehk sündida vähemalt viis lavastust, ent ka tekkinud tervikus on säilinud võimalus „peidetud läbivat narratiivsust“ iga kord uuesti luua, vaadelda ja mõtestada.