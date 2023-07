RAAMATUBLOGI: Raamat, mida peab lugema ehk hunnitu seiklemine reaalsuse ja ebareaalsuse hallis tsoonis

Ja siis Horowitz. Tema ise, ja kogu täiega, kirjeldamas omaenda eksistentsi, elu, harjumusi, loomingut, lähikondlasi, agente, kirjastajaid, filmimaailma inimesi, hingevalusid ja hingerõõme vahepaladeks kuriteo lahendamisele Hawthorne’i varjuna. Reaalsus ja ebareaalsus hägustuvad – mis on mis? Kas kohtumine Steven Spielbrgiga (kuhu Hawthorne sisse vajus ja küsis, kes on too nokatsiga tüüp) oli päris või mitte? Ehk siis kõik toimub hallis tsoonis.

Kogu lugu on üles ehitatud äärmiselt sujuvalt ja lahedalt, pikitud täis detaile, mida vaid kirjanik suudab märgata, ning inimesi, kes on päris või loodetavasti justkui päris. „Sõna on mõrv“ on suurepärane kunstiteos, tuues krimikirjandusse midagi uut ehk võimsa sõõmu värsket õhku. See on raamat, mida peab lugema.