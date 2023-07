FAKTIKONTROLL | Kohalikud „rahuliikujad“ levitavad Vene propaganda võltsingut

Juuni lõpus hakkas sotsiaalmeedias ja Vene propagandaportaalides levima 8-sekundiline video, milles on väidetavalt näha New Yorgi Viiendal avenüül (5th Avenue) rippuvat bännerit tekstiga „No Zelensky, no war“ ehk „Pole Zelenskit, pole sõda“.

Eelmise nädala lõpus jõudis video ka eestikeelsesse sotsiaalmeediasse. Esimesena postitas selle portaal Eestinen pealkirjaga „VIDEO: USA-s pandi üles Ukraina presidendi vastane plakat“.

Videot või selle kuvatõmmist jagasid ka Faktikontrollile juba tuntud Ulle Pukk ja Harry Raudvere. Nad on uue loodava partei ERE (Eesti Rahva Erakond) ühed eestvedajatest, mis tahab parandada suhteid Venemaaga. Videot jagas ka liikumise Koos üks juhtidest Oleg Ivanov.

„Ameeriklaste sõnum härra Zelenskile,“ kommenteeris Oleg Ivanov.

„Üks pilt räägib rohkem kui tuhat sõna. See narkomaanist hull on vastik igale normaalselt oma ajudega mõtlevale inimesele. [...] Ukraina vastupealetung on totaalselt läbi kukkunud! Huvitav, kuna Eesti poliitikutel kohale jõuab, et Eesti riik ameleb kaotajatega ühes voodis. Märgid näitavad, et see suur ja vahva sõjaorgia lõppeb Eesti rahvale väga halvasti,“ kirjutas Ulle Pukk.

Postitused on Facebookis jõudnud pea 10 000 kasutajani ja neid on jagatud 156 korda.

Kuidas on tegelikult?

Video bänneriga „Pole Zelenskit, pole sõda“ on Vene propaganda võltsing.

Sellest kirjutas esmalt Ukraina riikliku julgeoleku- ja kaitsenõukogu alla kuuluv desinformatsiooni vastu võitlemise keskus (CCD). „Ukraina välisministeerium ja Ukraina peakonsulaat New Yorgis on teatanud, et sellist reklaambännerit linnatänavatel pole,“ kirjutas CCD.

Video, mille põhjal on võltsing tehtud, on salvestatud tükk aega enne Venemaa täiemahulist sissetungi Ukrainasse. Sellele viitab mitu videos näha olevat detaili. Näiteks on videos näha musta värvi valgusfoore, kuid hiljemalt alates 2021. aasta augustist on vanad foorid asendatud uutega.