VIDEO | Poole tunniga üle 600 suitsukoni. Nooraktivist on võtnud südameasjaks teha Tallinn päriselt rohepealinnaks

Rohekodanik on noormehe sõnul eksisteerinud juba üle 18 aasta. „Mu vanemad ütlesid kogu aeg, et prügi ei tohi maha visata. Ma enda lapse silmaga vaatasin, et kõik viskavad, ja mind hakkas see väga häirima, mispärast otsustasin hakata koduteel kõndides prügi korjama,“ meenutab Elliot.