Helmen Kütt Tiit Riisalole: elu Eestis peab olema lähitulevikus võimalik ka ilma interneti ja nutiseadmeteta!

Majandus- ja infotehnoloogiaministri Tiit Riisalo sulest ilmus hiljuti artikkel , mis kandis uljast pealkirja „Personaalne riik tuleb. Klõps ja kogu asjaajamine“. See hurraa-optimismist pakatav lugu teatab, kuidas juba käib personaalse riigi ehitamise töö. See tähendab ennekõike uut digipööret, kus kõik riigi teated, load, taotlused jms peavad olema ühes loogilises keskkonnas ja lihtsasti kasutatavad – ja mitte ainult arvutis , vaid ka telefonis.

Minister lubab, et tulevikus saab asjaajamine riigiga olema bürokraatiavaba ja kiire. Teenused on ühe kliki kaugusel ja võtavad maksimaalselt aega ühe minuti. Lisaks meenutas ta hea sõnaga eelmist digipööret – tiigripööret, mis nüüdseks on küll kängu jäänud.