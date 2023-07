PÄEVA TEEMA | Meelis Oidsalu: Venemaale on Vilniuses toimuv signaaliks, et neil on endiselt Washingtonis mõju.

NATO kukkus Vilniuses Ukraina-küsimuses läbi ainuüksi seetõttu, et ei suudetud sõnastada arusaadavat ühisotsust. Nii Eesti kui teiste Balti riikide juhid rääkisid sellest, et jõuti mingile konsensusele ja et sellega tuleb praegu ühtsuse nimel leppida. Keegi ei saanud aru, mida tippkohtumisel Ukraina-küsimuses õigupoolest otsustati. NATO viimaste aastakümnete liitumise kogemust vaadates võib väita, et Ukraina ei saanud Vilniuses isegi mitte miinimumi ehk selget kutset NATO-ga liituda.