RAAMATUBLOGI | Mõnus stampkrimka brittide maalt, haritust pealekauba

Tõsi, suur pluss on see, et autor on võtnud nõuks lugejat harida. Esmalt paigutab ta kuritööd maalilisse Yorkshire’i (kuhu pärst raamatu lugemist ihkaks minna) ja teiseks koobastesse, mille uurimine ja olemus laiali laotatakse. Ehk siis koopakompleksist leitakse kohaliku mehe laip, misjärel on enamus Orumaa rahvast rõõmsad – palavalt mittearmastatud tüüp on teises ilmas. Ent kes ta sinna saatis? Igatahes leiavad linnakese koopauurijad surnukeha ootamatult ja sealt, kus see ei tohiks olla.