REISIKIRI | „Eksisime bordelli otsides lõpuks täitsa ära.“ Sekeldused tondilossis ja Lõuna-Itaalia kaosesse sukeldumine

Itaaliat läbiv A1 kiirtee, mis kulgeb põhja-lõuna suunal Milanost läbi Firenze ja Rooma Napolisse, on autoreisil justkui issanda õnnistus, sest ammusel ajal, kui kiirteed polnud, kulus praeguse kuue tunni asemel nimetatud vahemaa peale umbes kaks ööpäeva. Oleme oma reisiteekonnal läbinud selle põhimaantee umbes 90% ulatuses ja see on meid kiirelt edasi aidanud ning lõpuks Napoli lähedale toonud (siinne reisilugu on jätk 19. mai LP-s ilmunud artiklile „Kassi, koera ja lapsega Itaaliat avastamas. Puudu jääb ajast, mitte tegevusest“ ja 16. juuni LP-s ilmunud artiklile „Soolata sai, viltune torn, tasuta spaa ja tükike Eesti korvpalliajalugu. Tere tulemast Toscanasse!“).