SÕJARAPORT | Jaanika Merilo: Suurbritannia pole Briti kaitseministri sõnul Amazon, aga „Ukraina pole ka Netflix“

Löök aga näitab taas, et selles sõjas on päeva lõpuks suur osakaal ka uuel tehnoloogial ning kuigi Venemaa vägede suurus on „omaette kvaliteet“, loeb lõpuks see, kes võimalikult väheste inimkadudega ka tänu uuele tehnoloogiale suudab kurnamissõja võita.