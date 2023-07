„Tõkkepuule keegi naljalt otsa ei sõida.“ Peamiselt juhtuvad õnnetused ainult liiklusmärkidega reguleeritud raudteeülesõidukohtadel

Paraku pole see tänavu esimene rongi ja mootorsõiduki kokkupõrge. Tarbijakaitse ja tehnilise järelevalve ameti (TTJA) andmetel on 2023. aasta esimeses pooles juhtunud seitse raudteeõnnetust. Neist neli olid mootorsõiduki ja rongi kokkupõrked raudteeülesõidukohtadel. Viga on saanud kaks inimest.