Kui laulusalm lubab, et ooper käib ka puhvetis, siis Vana-Kuberi talus algab teater juba siis, kui hoovile jõuate. Raske on osutada põhjustele, miks see ilus ja hoolitsetud aed on sobiv sissejuhatus traagilisele iiri näidendile, aga on. Minge ja vaadake ise.