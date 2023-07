RAAMATUBLOGI: Meie tulevik? Esmalt karistus, siis kuritöö, surevad surematud, sõprus puukassidega ja muud ulmelist

Tõsi, põnevust pakub see, millega seekord Nikkarev üllatab. Või mis üllatust... Kõik tema pakutu on loetav. Seekord aga, tuleb tunnistada, peab ulmeantoloogiale panema maksimaalse hinde ja lisama ka plussi. On tõesti hea.

Antoloogia, kuhu on koondatud lühilood üle ilma ja üle kümnendite, on amatöörist ulmefänni jaoks justkui täisuslik – enamus stoorisid paeluvad viimseni ja vaid üks oli nii ja naa, aga seda vaid siinkirjutaja jaoks. Ehk siis tõeline lugemiselamus. Ehk on põhjus selles, et kuhjatud on kõikjalt ja parimat keskpõrandale kokku. Kui keskenduda ühele autorile või riigile, võib tase pisut kõikuda. Aga veelkord, see on profaani arvamus, mis tõele ei pretendeeri, hard core ulmefännid teavad ilmselt paremini.