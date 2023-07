JUHTKIRI | Rohkem tulu jagamist – siis on vähem NIMBY-t

See on heaseadus. Nüüd saab inimene kindel olla, et tuulepargi talumise eest laekub mingigi summa (kuid mitte suurem kui kuue kuu alampalk) kord aastas tema kontole ja tema omavalitsus saab ka jõukamaks. Enam ei sõltu talumistasu saamine omavalitsuste viitsimisest, oskusest see tasu välja võidelda ega elektritootja sotsiaalsest küpsusest ja vastutustundest.