PÄEVA TEEMA | Urmas Reinsalu: automaksu tegelik eesmärk on võtta inimeste taskutest 120 miljonit eurot

Võrklaev kommenteeris rahandusministeeriumi pressiteate vahendusel, et nad on seadust välja töötades arvestanud ka maapiirkondade inimeste vajadusega kasutada autosid oma igapäevaelus. Selle kompensatsioonimeetmena on välja käidud maksu vähenemine sõiduki vanuse kasvades. Ka see on pooltõde, sest vaatab mööda inimeste tegelikest vajadustest.