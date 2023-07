Vallavolikogu juht näeb Pruunsilla toetuses korruptsiooni tunnuseid. Metsküla kooli direktor: järjekordne otsitud põhjus

Sulgemise vastu puikleva Metsküla kooli eest seisjatele koitis sel nädalal valguskiir, kui suurärimees Parvel Pruunsild kandis valla pangakontole 40 000 eurot, et katta Metsküla kooli ühe õppeaasta ülalpidamiskulud. Koolis oldi uudise peale küll rõõmsad, kuid liialt ei julgetud lootust hellitada. See, mis Metsküla algkooliga toimub, on kui Ameerika mäed, nagu ütles kooli direktor Pille Kaisel.