PÄEVA TEEMA | Liisa Pakosta: Eesti pole mitte ainult ainus automaksuta maa, vaid ka erakordselt kehva ühistranspordiga maa

Miks me sunnime noori kodu ostvaid või rentivaid peresid lapsesse investeerimise asemel investeerima parkimiskohtadesse? Eriti olukorras, kus Eestis on üle 220000 sõiduki (kujutlegem nüüd seda massi ruumiliselt ette, palun!), mis on liiklusregistris mitteaktiivsena arvel.