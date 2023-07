„Tavaliselt antakse selliseid medaleid surnutele.“ Ukraina armee üks parimaid meedikuid koju veel ei pääse

Suurt kasvu mees, laigulistes riietes, sportliku kehaehituse ja tiheda habemega, tätoveeringutega kätel ja kaelal. Ta on nägus, karismaatiline ja naeratab nagu Hollywoodi filmistaar. Kui poleks sõda, siis võikski olla tegu näitlejaga. Kuid Oleksi otsustas, et tema missioon on inimelusid päästa, ning nüüdseks on ta üks Ukraina armee hinnatumaid ja tuntumaid meedikuid, kes on päästnud sadu elusid.