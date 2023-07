Neljapäeval lisas Valgevene kaitseministeerium, et Wagneri instruktorid on hakanud Poola piirist viie kilomeetri kaugusel Bresti polügonil kohalikke eriüksuslasi koolitama. Lisatud fotodel sõidavad sõdurid soomukitega ja harjutavad droonide juhtimist. Poola kinnitusel on nende piir hästi valvatud ja vajaduse korral ollakse valmis eri stsenaariumideks.