FAKTIKONTROLL | Valitsused ei plaani piirata vee tarbimist: WEFile omistatakse taas väljamõeldud salaplaane

Seekordses postituses antakse ülevaate sellest, kuidas WEFi iga-aastasel konverentsil olla väidetud, justkui valitsused hakkavad piirama joogivee tarbimist. Postitust on praeguseks jagatud Facebookis üle kahesaja korra.

Mida väidetakse?

Facebooki kasutaja Elus Mees kirjutab, kuidas Davose foorumil – WEFi iga-aastane arutelu Šveitsis – olla järeldatud, kuidas joogivesi polegi inimõigus. Postitaja on oma allikaks kasutanud kuvatõmmist sõnumist, mis pärineb sotsiaalmeediakanalist Telegram. Nõnda järeldab postitaja, et valitsustel on plaan piirata vee tarbimist ning „eliidi“ käes on 30 protsenti maailma veevarudest.

Kuidas on tegelikult?

Tänavu aasta alguses toimus Šveitsis konverents, mille neljandal päeval arutasid eksperdid veepuuduse probleemi üle läheneva ÜRO (Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni) joogivee konverentsi valguses. ÜRO konverents on iga-aastane üritus, kus arutatakse, kuidas tagada joogivee kättesaadavus kogu maailmas.

2023. aasta ÜRO konverentsil tuletati meelde mitme riigi ja suurkorporatsiooni võetud kohustusi, alustades puhta joogivee pakkumisest miljonitele inimestele kuni investeeringuteni, mis toetavad kliimamuutustest mõjutatud vee- ja kanalisatsioonitaristut ning -teenuseid.

WEF avaldas 16. märtsil artikli pealkirjaga „Mis on ÜRO 2023. aasta veekonverents ja miks see nii oluline on? Artiklis ei käsitleta joogivee kui inimõiguse äravõtmist, vaid vastupidi arutletakse selle üle, kuidas rahuldada selle nõudlus ja pakkumine, eriti arenguriikides, mis seisavad silmitsi veepuudusega.

WEF ei ole ka varasemates artiklites joogivee piiramist propageerinud või seda kuidagi lahenduseks pakkunud.