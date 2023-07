KUULA | RAHA PANEB VALED KÄIMA: investeerimisskeemid valeinfo superlevitajate taga

Juba koroonalainetega tekkinud valeinfo levitajate erinevaid skeeme on ajakirjanik Martin Laine korduvalt uurinud. Toona tuli päevavalgele näiteks väärinfo levimise ja kullaäride seos Eesti „alternatiivuudiste“ lehekülgedel. Näiteks Telegrami ärikeha Telegram Media OÜ 49% osanik on hoopis sakslasest kullaärimees ja raamatute kirjastaja. „Me toona tabasime ära, et temalt tuleb Telegramile palju reklaamiraha, aga pärast seda on see omanikuseos ka ametlikuks saanud,“ märkis Laine, viidates 2020. aasta ilmunud uurivale artiklile.