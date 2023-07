FAKTIKONTROLL | USA asepresident Kamala Harrise aps viis lendu vandenõuteooriad inimkonna vähendamisest

Selliseid postitusi ja artikleid on Facebookis näinud umbes 25 000 kasutajat ja neid on jagatud ligemale 500 korda.

„Üks nendest põhjustest on see, et juba täna on käigus õige mitmed tõhusad jalaraiumise projektid. Triibud taevas on muidugi laste kopsurohi – pertusiin200, aga nälja tekitamise algatused on ilmselgelt inimeste arvukuse vähendamiseks. [...] Viirus muidugi ei tule alati hästi välja ja ega vaktsiin ka puhast nurka ei tee. Nälg on aga kvaliteetteenus ja see võtab ikka täiega. Seega ei korraldata globaalset näljahäda mitte ilma tagamõtteta,“ teoretiseeris Kivisildnik.

Kivisildnik küll mainis oma artiklis, et hiljem vabandati, et „Kamala ajas jälle kõik sassi ja ta tahtis tegelikult vähendada pollutsioone, mitte populatsioone“, kuid see ei takistanud vandenõuteooriaga jätkamist.

„Mõelge kuidas see mõjutab näiteks rahvatervist. Kui me investeerime puhtasse energiasse ja elektriautodesse ning vähendame rahvaarvu, saavad meie lapsed rohkem puhast õhku hingata ja puhast vett juua,“ tsiteerib Vanglaplaneet Harrise kõnet. „Seda kõnekat märkust võeti vastu tormilise aplausiga.“

Kuidas on tegelikult?

USA asepresident Kamala Harris pidas 14. juulil Marylandis kõne, milles teavitas 20 miljardi dollari suurusest investeeringust puhta energia algatustesse.

Kõne ajal ütles ta: „Kui investeerime puhtasse energiasse ja elektrisõidukitesse ning vähendame rahvaarvu, saab rohkem meie lapsi hingata puhast õhku ja juua puhast vett.“ [“When we invest in clean energy and electric vehicles and reduce population, more of our children can breathe clean air and drink clean water.„]

Valge Maja ametlik stenogramm näitab , et Harris kasutas vale sõna. Ta tahtis öelda „vähendame reostust“, mitte „vähendame rahvastikku“. Stenogrammis on see parandus kõrvuti algse sõnastusega, mis on maha tõmmatud.

Valge Maja ametnik kinnitas ka väljaandele Lead Stories, et Harris tahtis tegelikult öelda „reostuse vähendamine“.

See stenogramm oli ka ainus koht Valge Maja veebisaidil, kus on kirjas fraas „reduce population, mis on omakorda maha kriipsutatud.

Vahetult enne seda tsitaati öeldu näitab, et kõnes pole kordagi tõmmatud seoseid kliimakriisi lahendamise ja rahvastiku vähendamise vahel. Kõne keskendub majandusmeetmetele, mille eesmärk on vähendada kasvuhoonegaaside heitkoguseid.

Otsus: eksitav. USA asepresident Kamala Harris eksis kõne suulisel esitamisel ning see eksimus parandati Valge Maja ametlikul veebilehel. Ka kõne kontekstist on mõistetav, et juttu polnud populatsiooni vähendamisest.