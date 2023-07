ARVUSTUS | Vaarisaga vähke, lugusid ja luuletusi püüdmas. „Suur Boy ja Väike Boy“ on tõeline hea tuju teater

„Suur Boy ja Väike Boy“ on tänavuses teatrisuves eriline mitmel põhjusel. Tegu on tõelise kogu suguvõsa suveteateriga, sest James Krüssi lasteraamatuklassikal „Minu vaarisa ja mina“ põhinevas loos tegutsevad kahel pool vett paiknevatel lavadel ning neid ühendaval sillal (ja vees) neljast põlvkonnast pärit tegelased. Ühtlasi on tegu esimese korraga see lasteraamat eesti keeles teatrikeelde mugandada (dramatiseerija Ott Kilusk). Lisaks tervendab teatrisuve ja -aastat see, et Temufi on julgenud meie suviste heitlike ilmade kiuste luua vabaõhulavastuse. Tänavuste uuslavastuste seas on neid tähelepanuväärselt vähe.