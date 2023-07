Kesknoor Reformierakonna eakaaslastele: aitab võõrastesse telefonidesse piilumisest!

Aga soovitatud videod TikTokis ei tulene kindlasti inimese õppimiskohast. Reeglina põhinevad TikTokis soovitatavad videod inimese elukohast ja ka tema huvidest. Samuti ei tohi unustada, et TikTok on endiselt paljudes riikides julgeolekuoht iseenesest, kuna antud rakendus on Hiina päritolu ning selle kaudu võivad totalitaarsed riigid püüda muuta jälgijate poliitilisi eelistusi.