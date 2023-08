Väikelinnadesse laienenud uus tõukerataste teenusepakkuja vaatab pealinna poole

Hoog Mobility tõukerattafirma tuli linnapilti umbes aasta tagasi, kui Rapla tänavatele toodi esimesed 20 tõukeratast. Nüüd on firmal masinapargis juba 256 tõukeratast. „See on vähem kui aastaga pea 13-kordne kasv. Ütleks, et läheb hästi,“ kommenteeris Hoog Mobility sisuturunduse juht Sam Schmidt.