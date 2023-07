ARVUSTUS | „Doktor, appi!“ abivajajat hätta ei jäta

„Kes kannatab, see kaua elab“ oleks kui eestluse mõõdupuu, sest kes meist ikka rasket elujärge tunnistab või ennetavalt arsti juurde läheb. Just seda kultuuripärandit üritab komöödia „Doktor, appi!“ meist välja juurida, tuues lavale absurdimaigulised seigad, kus kasutatakse pöördpsühholoogiat, pannes publiku ahastama patsientide naiivsuse pärast. Ometi ei saa öelda, et lavatükk oleks olnud meditsiini propageeriva tonaalsusega, ning loodan, et see ei peegelda Eesti tervishoiu tegelikkust…