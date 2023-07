Timo Suslov: rahvas ei andestanud Keskerakonnale vastutustundetut valitsemist ja koostööd EKREga

Just Jüri Ratase valitsemisajal algas see üle jõu elamine, mille tagajärgi nüüd lapime. Mäletame ju kenasti, kuidas Jüri Ratase rahandusminister jättis 2021. aasta eelarve teadlikult katmata puudujäägiga kusagil 1,27 miljardit eurot.

Mis puudutab Keskerakonna pressiesindaja väidet, et valetamist rahvas ei andesta, siis kena, et see neile kohale on jõudnud. Mäletame ju kõik, kuidas enne 2019. aasta riigikogu valimisi lubas Jüri Ratas EKREga koalitsiooni mitte teha, kuid kohe peale valimistulemuste selgumist oma sõna murdis.