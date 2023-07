„Pommid meid ei peata“: Ukraina asendusemaduse kliinikutes käib sõjategevusest hoolimata äritegevus

„Isegi sõja esimestel kuudel tulid välismaa paarid kõikjalt maailmast siia oma lastele järele,“ ütles BiotexComi meditsiinijuht Ihor Petšenohha The Guardianile. „Praegu on taotluste arv sõjaeelsel tasemel ja soovijaid on rohkem, kui suudame vastu võtta,“ lisas ta.

Ukraina asendusemaduse kliinikute andmetel on riigis Venemaa sissetungi algusest saadik asendusemadel sündinud üle 1000 lapse. Neist 600 on sündinud Euroopa ühes suurimas, Kiievi BiotexComi asendusemaduse kliinikus.

Kui naine on nõus last kandma, manustatakse talle hormonaalseid aineid. Pärast viljastumist viiakse paari viljastatud embrüod asendusema emakasse.

Paarid, kes soovivad last saada, peavad läbima hulga kliinilisi läbivaatusi. Kui need on tehtud ja arst on diagnoosinud viljatuse, alustab paar teekonda asendusemaduse poole. Pärast asendusema valimist sõlmitakse poolte vahel vastavad lepped.

Nagu paljud teisedki paarid, olid Remo ja Amalia enne Kiievisse minekut läbi teinud kümneid raviprotseduure. Itaalias valitsev konservatiivne enamus soovib palju kritiseeritud seadusele tuginedes anda paarid, kes lähevad välismaale asendusemaduse abiga last saama, kohtu alla.

„Kõik näis olevat selle vastu, millest olime alati unistanud,“ ütleb Remo. „Peale kõige muu me mõlemad vananeme. See on meie viimane katse. Ja selle heaks oleme valmis kõigeks, isegi oma eluga riskima,“ sõnas ta.

Petšenohha räägib, et venelased pommitasid sõja alguses kliinikust mõne meetri kaugusel olevaid hooneid, kuid sellest hoolimata tulid kümned paarid kaks nädalat enne nende lapse eeldatavat sündi kohale.

„Ma mäletan ühte Argentina paari,“ meenutab Petšenohha. „Nad istusid väljas. Naine oli pikali, pea mehe süles, ja nad lihtsalt suitsetasid seal, samal ajal kui üle linna käisid õhuhäired,“ räägib ta. „Te arvate, et see on hull. Aga siis, kui näete hetke, mil nad last hoiavad, on see midagi nii väärtuslikku, et mõistate, miks nad sõjast hoolimata siia jõudsid. Saate aru, miks see oli seda väärt,“ lisab Petšenohha.

USA-s töötav 57-aastane insener George ja tema 46-aastane naine Clare on viimased kaheksa aastat proovinud kehavälise viljastamisega last saada. Eelmise aasta mais, kui Venemaa ründas Kiievit droonidega, sõitsid nad USA-st oma lapsele järele.

„Ma arvan, et iga vanem teeks sedasama,“ ütleb George. „Meid ei heidutanud, kas kõik oli sõjast räsitud või valitses rahuaeg. Kui asendusema on piisavalt julge, et sõja ajal üheksa kuud last kanda, võime vabalt riskida ühe kuuga, et minna sõjatsooni,’’ lisab ta.

Teise inimese jaoks last kanda ei ole lihtne ja veelgi valusam on see siis, kui samal ajal käib sõda. Konflikti esimestel kuudel elasid Ukraina asendusemad hirmu all. Paljud neist olid sunnitud sünnitama kliinikute varjendites, mis kaitsevad õhurünnakute eest.

Eelmisel aastal oli BiotexComil Venemaa vägede okupeeritud Ukraina aladel 50 rasedat naist.