FAKTIKONTROLL | Nimede edetabeli tipus on vene nimed. Seda nimetraditsioonide, mitte „massiimmigratsiooni“ tõttu

Graafikul on kujutatud populaarsemate nimede ajajoon 1989-2022. aastatel. Andmed on esitatud tänavuse aasta 1. jaanuari seisuga.

Vaadates Eesti elanike populaarseid eesnimesid sünniaasta järgi, selgub, et pered panevad lastele vene nimesid järjest vähem. Nende populaarsus on langenud juba aastakümneid. Näeme seda statistikaameti andmetest.

„Kuigi see tabel ei anna küll täit selgust toimuvast vene nimede vähesuse tõttu, on see siiski näitaja küll. Eestlased on jäämas vähemusrahvuseks omal põlisel kodumaal. [...] Eestlane jääb kodumaata rahvaks, nagu seda on näiteks mustlased. Pole enam paika kuhu tulla ja tunda, et oled kodus. Kõikjal oled sa võõramaalane, ka Eestis, kuni sinu lapsed lõpuks assimileeruvad selle võõra rahva kultuuriga, kelle hulgas nad elavad,“ tsiteerib artikkel Taivo Sepa Facebooki postitust.

Nime Aleksandr kandja mediaanvanus on 44 aastat ja see nimi on kõige populaarsem vanuserühmas 60–64. Populaarsuselt järgmine, Sergei, on keskmiselt 49-aastane. Kõige populaarsem on see vanuserühmas 60–64. Sama trend jätkub ka populaarsuselt järgmiste nimedega – Vladimir, Andrei ja Aleksei.

Populaarsete naisnimede puhul on sama loogika. Esikohta hoidva Olga mediaanvanus on 49, populaarseim vanuserühmas 40–44. Teisel kohal on Irina, kelle mediaanvanus on 55 ja populaarseim on see nimi vanuserühmas 60–64. Ja nii edasi.

Seega on üldstatistikas populaarseimate nimede kandjad enamasti üle 40-aastased.

„Edetabeli tipu järgi ei saa kuidagi praeguste sündide üle otsuseid teha. See saab kajastada minevikku, aga mitte tulevikku,“ kommenteeris Hussar.

Nimede edetabeleid on Hussari sõnul mõjutanud ka nimepaneku traditsioonid, mis on eestlastel ja venelastel oluliselt erinenud. „Venelased on nimede valimisel olnud traditsioonilisemad, kasutusel on olnud vähem nimesid ning populaarseid nimesid on pandud rohkematele lastele,“ ütles ta.

„Eestlastele on viimased sada aastat olnud iseloomulik see, et pannakse palju erinevaid nimesid. Ka kõige populaarsemaid nimesid saab suhteliselt väike osa lastest, rohkelt laenatakse nimesid kogu maailmast ning eestlased kombineerivad ka ise julgelt uusi nimesid,“ lisas Hussar.

Alles sel sajandil on ühisosa kasvanud rahvusvaheliste nimede arvelt sedavõrd, et äratuntavalt venepäraseid nimesid edetabeli tipus ei ole . Selliseid nimesid kui Sofia, Anna, Julia, Mark, Martin jne panevad lastele nii venelased kui eestlased.

Otsus: vale. Vene nimede rohkus üldstatistikas ei tulene nn „massiimmigratsioonist“, vaid nimepaneku traditsioonide tõttu. Tõde on seejuures vastupidine: vene nimede populaarsus on juba aastakümneid hoopis langenud. Nimede edetabeli tipu järgi ei saa praeguste sündide kohta järeldusi teha, vaid need kajastavad juba pea pool sajandit vanu trende.