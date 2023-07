POLIITKOLUMNIST | Moonika Helme: bolditamine tuleks resoluutselt lõpetada

Reformierakonna valetajate valitsusele omaselt üritatakse seda maskeerida muidugi järjekordse eufemismiga - mootorsõidukimaks ehk et valitsuse stratkommarid tõenäoliselt loodavad, et kui maksust sõna „auto“ välja jätta, siis eluraskuste tõttu stagneerunud ning kolmel kohal töötavad inimesed ei saa äkki arugi, millega on tegemist ning ei seosta seda valitsuse eesmärgiga tulla lihtlabaselt nende isikliku vara kallale. Ja isegi kui saavad, siis ega Võrklaev ja Kallas ju ei hooli, nad on veendunud, et võivad teha mida iganes, pisut nurinat käib asja juurde ja küll inimesed lõpuks ära harjuvad. Nutavad ja maksavad.