SÕJARAPORT | Igor Taro Ukraina päevik: lõunarindel hakkab kätte jõudma aeg, mil Ukrainal tekib võimalus tuua lahingusse suuremad soomusüksused

1) Luhanski operatiivsuunal on Ukraina üksustel õnnestunud vene okupante suruda läbimurdekohas veelgi tagasi Žerebetsi jõe suunal. Meenutaks korra, et Raihorodoka-Novovodiane joonel õnnestus vene okupantidel umbes nädala eest tekitada läbimurre, mille laiuseks kujunes ligi 13 kilomeetrit ja nad liikusid kuni 4-6 km sügavusse, jõudes ka mitme asulani. Tänaseks on sellest alles 2-3 km sügavust ja kõigist asulatest peaks okupandid olema välja surutud.