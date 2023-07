SÕJARAPORT | Teet Kalmus: Venemaa edu lõppeb, kui saabuvad Ukraina reservid

Venemaa z-blogijad üritasid nädalavahetusel usinalt levitada valeinfot, justkui oleks Venemaa uuesti tagasi võtnud Staromaiorske, mis on väike küla (enne sõda suurusjärgus 100 elanikku) nn Berdjanski suunal. Võib ju küsida, et miks mingi küla kaotamine on nende jaoks sedavõrd suureks probleemiks.