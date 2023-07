PÄEVA TEEMA | Rein Jüris: narkootikumide „kogemuslugude“ avaldamisele peaks kehtima nulltolerants!

Nendes väidetakse, et ollakse niinimetatud pühapäeva ehk nädalavahetuse narkootikumide tarvitajad ja selles polevat midagi taunimisväärset. Artiklite avaldajad lähenevad nendes lugudes kuidagi vaikides ja isegi kaastundlikult selle „pseudo“ jutuga kaasa. Justkui ei olekski väga hullu, sest tegu on ju tuntud ja heal järjel, korralike inimestega. Siin on küll see asi kuidagi lappama läinud.