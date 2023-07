FAKTIKONTROLL | Kliimabluff? Ei. Eesti kliimarekordid pärinevad ametlikest andmetest ja võivadki muust kajastusest erineda

Ka mujal maailmas on tugevdatud kontrolli rekordite „puhtuse“ osas. „Näiteks kustutati 90 aastat püsinud maailma kuumarekord 57,8°. Võib arvata, et kusagil Eestis on hullematki pakast esinenud kui ametlik -43,5 kraadi või kangemat kuumust kui 35,6 kraadi,“ selgitas Kallis oma kirjutises. „Ainult et neid tulemusi ei saa rekorditeks kinnitada. Isegi kui neid on kellegi poolt mõõdetud, on vähe sellest, kui öeldakse „mul on väga hea eestiaegne kraadiklaas!“”