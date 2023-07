ARVUSTUS | Raha ja supp võivad külmad olla, kuid peresuhted on kõige paremad ikka soojalt

„Külm supp“ on toonud (suvelavastustele omaselt) Kuressaare teatri Saaremaa pealinnast välja – mängukoht on üles seatud Lause puhketalus. Ka lavalugu ise viib meid just sinna kanti. Tegelased, tragikoomilised sekeldused ja pisukese puändiga lõpp on autor-lavastaja Aarne Mägi fantaasia vili ning pakub äratundmisi teistelegi kui ainult saarerahvale. See „tragi-“ ilmutab end helilooja Martin Aulise kriminaalsete akordide saatel hiljem, aga selleni jõutakse üsna koomiliselt. Ette rutates võib julgelt paljastada, et päris lõpp on hoopis helge ning loodetavasti koputab ka õigetele südametunnistustele.