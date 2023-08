SÕJARAPORT | Jaanika Merilo: droonirünnakud Moskvas meenutavad, et sõda käib Venemaa pinnal ja Putin neid kaitsta ei suuda

Üks droonidest tabas juba teist korda IQ-quarter ärikeskust just korrusel, kus asub digi-, kommunikatsiooni- ja massimeediaministeerium ning hoones asuvad lisaks muudele riiklikele asutustele veel kaks ministeeriumit. Digiministeeriumi pabereid korjasid linnaelanikud peale tabamust veel tänavaltki üles.

Eelmisel nädalal oli aga eduka rünnaku objektiks Venemaa kaitseministeeriumi hoone, kus asub väidetavalt ka luure peavalitsuse (GUR) allorganisatsioon 26165, mis koordineerib ka tuntud häkkerirühmitust Fancy Bear. Just Fancy Beari süüdistatakse selle üle paarikümneaastase tegevuse ajal sissehäkkimistes mitmete riikide süsteemidesse ning sihtmärkideks on olnud Saksa ja Norra parlamendid, USA Demokraatliku partei serverid, NATO, Valge Maja ja muud objektid.

Samuti on pidevalt sihtmärgiks poliitikud ja ajakirjanikud ning kummalisel kombel kuulsin omal ajal Associated Pressilt, ja mitte ainult, ka mina, et olen nimekirjas.