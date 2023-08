INTERVJUU | X-faktoriga Xandi. Lõuna-Aafrikas kasvanud vioolamängijast dirigent armus Eestisse ja eestlannasse

Xandi Eesti-vaimustus ei ole ajakirjaniku jaoks teeseldud ega kiitused suusoojaks öeldud. Väike riik, kus on neli ooperimaja, tegutsevad maailmatasemel orkestrid ja koorid ning staardirigente leidub miljonilise rahvaarvu juures kindlasti rohkem kui kusagil mujal, hõivas Xandi südames koha juba kuus-seitse aastat tagasi. Kuni ta sattus esimest korda Pärnu muusikafestivalile, oli Xandi arvanud, et Saksamaal on kultuuri rohkem ja suhtumine sellesse avaram kui paljudes muudes paikades, kaasa arvatud ta sünnimaa Lõuna-Aafrika. Aga Eestiga tutvumine oli samm kaugemale ja esimesest silmapilgust armumine.