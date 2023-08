ARVUSTUS | Moldova ooperikunst Saaremaal. Jõulised vokaalid ja suurejoonelised lavastused

Moldova ajalugu on väga pikk ja täis dramaatilisi pöördeid. Meiega suures Nõukogude Liidus ühist saatust jaganud riigil on siiani keeruline aeg. Pärast iseseisvumist on oma tee otsingud käinud üle kivide ja kändude, pikalt ka kommunistide juhtimise all.