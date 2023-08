ARVUSTUS | „Leevaku kullakaevur“. Kui panna terve küla teatrit tegema, siis ongi kogukonnateater

See fenomen algas juba paar nädalat enne esietendust. Kuidagi läks sõna liikuma, et miskit toimub. Ja olla päris kena asi. Küllap hakkas nii mõnigi suveteatrisõber niisuguse reklaami peale huvi tundma, mis koht see Leevaku õige on. Ja mis teatrit seal tehakse.