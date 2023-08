PÄEVA TEEMA | Jan Trei hooldereformist: keegi isegi ei tea, palju see päriselt maksma läheb. Meie käest ka ei küsitud

Sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo (RE) kirjutas arvamusloos, et hooldereform suunab meid parandama ka kodust tuge. Minister kirjutas, et sel suvel sai ellu kutsutud üks viimaste aastakümnete olulisimaid muudatusi sotsiaalvaldkonnas – hooldereform. Kuigi reformi peenhäälestus veel käib, on suur samm Eesti elu võrdsemaks muutmisel tänaseks siiski astutud.