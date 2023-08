RAAMATUBLOGI: Kes on Evans ja miks teda ei kutsutud?

Raamatu „Saladuslik reisija“ eessõnas selgitab Christie, kuidas ta leiab teostele ideid: „Lähed sõbraga teed jooma. Kohale jõudes sulgeb tema vend raamatu, viskab selle kõrvale ja ütleb: „Pole paha, aga miks nad ei kutsunud Evansit?“. Siit järgneb välkkiire otsus: järgmine raamat kannab pealkirja: „Miks nad ei kutsunud Evansit?“. Sa ei tea veel, kes on Evans ja mis temast saab. See pole tähtis, küll Evans tuleb õigel ajal, oluline on, et pealkiri sai fikseeritud.“

Ses raamatus on Bobby Jones see, kes hakkab ühe veetleva leediga kuritegu lahendama. Kusjuures tänapäeval ning mittebriti keskkonnas ei pruugi märgatagi, et lisaks raamatu pealkirjale on Christie laenanud ka peategelase nime. Bobby Jones oli 1934. aastal, kui raamat trükki läks, maailma suurim golfistaar. Ent juba esimesel leheküljel kinnitab autor, et Jones pole see Jones, kuigi mängis golfi ja saatis palli liivatakistusse: „Seletus on lihtne: seda lööki polnud teinud mingi Ameerika golfimeister, vaid Walesi mereäärse Marchbolti linnakse vikaari neljas poeg.“