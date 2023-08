RAAMATUBLOGI: Krimkafänni kohustuslik kirjandus: miks sattus dottore Schiavone Aosta orgu ja mis juhtus Marinaga?

Niisiis... „07.07.2007“ on kohustuslik kirjandus kõigile krimkasõpradele. Veelkord: KOHUSTUSLIK! Sest selle raamatu läbilugejast saab ühegi kahtluseta Rocco Schiavone austaja ja ta võtab ette ka tema eelmised saagad, mis on samuti suurepärased – „Must rada“, „Aadama küljeluu“, „Maikuu lumi“ ja „Kevadpuhastus“.

No kuidas ei saa armastada dottore Schiavonet, kes kasutab õigluse jaluleseadmiseks vabalt valitud vahendeid. See, et ta vahelt üht-teist enda tasku libistab... Kes meist on täiuslik? Aluse dottore Schiavone elufilosoofiale andis kord onu: „Rocco, ära kunagi Chitarella reeglit unusta: kasulikum on korraks teiste kaarte piiluda kui sada korda mõelda!“ Kas ei ole mõistlik reegel või kuidas?

Teine, mida dottorelt üle võtta tasuks, oleks ebameeldivate asjade markeerimine kümnepallisüsteemis. Näiteks...

Seitsmendal astmel on koera kaka kõnniteel, raamatujärje kaotamine, näputoit ja muu säärane.

Kaheksas aste: maksuameti teated, missal käimine, korgi maitsega vein ja lõunasöök pärast kella kahte.

Üheksas: vastikud ilmastikunähtused – külm, lumi, tormituul ja rahe – lollid inimesed, hääletamine ja hambaaugud.

Kümnenda taseme jamasid oli vaid üks, kõige hullem asi, mida elu võib pakkuda – mõrvajuhtum. Sest ei tasu unustada, et dottore on itaallane ja piisavalt laisk.

Schiavone varjatumal poolel on õrnus. Tema dialoogid siitilmast lahkunud naisega on nukrad ja kurkukriipivad, ent annavad tegudele heakskiidu. Siinkohal üks dialoog eelnevast raamatust...

- - -

„Sul pole põhjust rõõmustada,“ ütleb Marina mulle.

„Mida sina siin teed,“ küsin.

„Naudin päikeseloojangut.“

„Seda pole. Taevas on pilves.“

„Ära heida meelt. See on külm linn. Aga siin on ilus.“

„Jah. Siin on ilus.“

„Sa pole prokurör. Ega kohtunik.“

Ta pole kunagi varem nii otsekohene olnud. „Ma tean. Ma pole prokurör ega kohtunik.“

„Sa ei või kogu aeg oma tahtmist mööda tegutseda.“

„Tean ka seda.“

„Jätadki selle asja sinnapaika?“

„Jätan jah.“

„Kas sa ei arva, et ta on süütu?“

„Ei, Marina, ta pole seda.“