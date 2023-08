FAKTIKONTROLL | Ei, Kalevi šokolaadis pole vaktsiine ega mürke. Eestis läks liikvele vana vandenõuteooria Rainforest Alliance’i kohta

„Itaalias ilmusid konnatrükiga tooted, EuroSpinil on sellised tooted, pange tähele. Video autor uuris seda teemat Internetis ja sai teada, et tegemist on Melinda ja Gates Foundationi toodetega,“ seisab ühes 1. augusti Facebooki postituses, millele on lisatud foto Kalevi šokolaadist.

„Vihmamets on rikkaliku kooslusega, seal kasvab igasugu taimi, loomi, muud kasulikku inimestele, ja huvitav miks on just konn, enamasti putukatoidulised on konnad, ja miks on valitud just mürgikonn Vihmametsas sümol-märgiseks? See kõik ajendab väga sügavalt kaasa mõtlema,“ seisab teises postituses.