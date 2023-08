Vallavanem Jaanus Barkala teatas veel eelmisel aastal valla kodulehel, et tänu sellele saavad noored võimaluse kodulinna jääda ja ka mobiilsel tööjõul on elukoht olemas. Nüüdseks on aga olukord muutunud: üürikorterid on kohalikele teatamata suure raha eest müüki pandud.