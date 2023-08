Suri metallikunstnik Nora Raba

Nora Raba on loonud ehteid, tegelenud palju dekoratiivsete seinataldrikute ja -plaatide ning spordiauhindade loomisega, on kavandanud väga palju suveniirmärke suurtele kultuuri-üritustele, samuti Tallinnale ja teistele linnadele ning maakohtadele. Nora Raba põhialaks on olnud monumentaalsed pannood ja ruumilised kompositsioonid, paljud tema tööd on loodud konkreetsetele arhitektuursetele objektidele. Nora Raba on oma tööde materjali- ja tehnikakasutuses, samuti temaatikas väga avar. Ta on töötanud palju rauaga, seda sepistades ja keevitades, kuid on ka kodus söövitus- ja kohrutustehnikas, samuti töös poleeritud ning poleerimata alumiiniumiga ning emailidega.